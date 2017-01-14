٤ كسوفات وخسوفات يشهدها العام الحالى.. والقاهرة تشاهد اثنين منهاالسبت، 14 يناير 2017 01:44 م
صرح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور اشرف لطيف تادرس بأن العام الحالى سيشهد حدوث أربع كسوفات وخسوفات شمسية وقمرية، وسترى مصر والمنطقة العربية اثنان منها، مشيرا إلى أن كسوف الشمس لا يحدث إلا إذا كان القمر محاقا، فيما يقع خسوف القمر بأنواعه عندما يكون القمر بدرا.
وأضاف تادرس أن الظواهر الفلكية الأربع ستحدث في شهري فبراير وأغسطس القادمين، لافتا إلى أن الحدث الفلكى الأكبر فى هذا العام سيكون الكسوف الكلى للشمس الذى سيحدث في 21 أغسطس القادم فى الولايات المتحدة الامريكية، حيث لم تشاهد مثل هذا الكسوف منذ عام 1979، ولن يتكرر مثله هناك سوى فى عام 2024.
وأوضح رئيس قسم الفلك أنه في هذا اليوم سيغطى قرص القمر قرص الشمس بالكامل، وسيبدأ مسار الكسوف من المحيط الهادى، ويمر بالولايات المتحدة وسيكون جزئيا فى أجزاء من ولايات اوريجون واوهايو وايومنج ونبراسكا وميسورى وكنتاكى وتينسى وكارولينا الشمالية والجنوبية ثم ينتهى فى المحيط الاطلنطى، مؤكدا أن معظم دول امريكا الشمالية ، وأجزاء مندول امريكا الجنوبية سوف تشاهد الكسوف جزئيا.
وقال إن الخسوفات والكسوفات الثلاث الاخرى، هى خسوف شبه ظلى للقمر سيحدث يوم 11 فبراير المقبل، وسيكون مرئيا فى القاهرة والدول العربية وباقى إفريقيا وأوروبا وغرب آسيا وشرق أمريكا الجنوبية وشرق كندا والمحيط الاطلنطى، لافتا إلى أنه فى هذا النوع من الخسوف لايحتفى القمر تماما بل يتم تعتيمه قليلا جزئيا.
وتابع أنه فى نفس الشهر وتحديدا يوم 26 فبراير سيحدث كسوفا حلقيا للشمس، لا يرى فى القاهرة أو دول المنطقة العربية، وسيرى على طول ممر ضيق فى نصف الكرة الأرضية الجنوبىة، شارحا أن الكسوف الحلقة يحدث عندما يكون قرص القمر أصغر من أن يغطى قرص الشمس بالكامل فيترك حلقة من اشعة الشمس حوله ، ويكون مسار هذا الكسوف من جنوب المحيط الهادى مارا بأمريكا الجنوبية ثم ينتهى فى إفريقيا ، مؤكدا أن هناك مناطق كثيرة فى العالم لن تشاهد هذا الكسوف.
وأشار تادرس إلى أنه في 7 أغسطس القادم، سيحدث خسوف جزئي للقمر، حيث يمر القمر خلال جزء من ظل الأرض فيختفى جزء منه، لافتا إلى أن هذا الخسوف سيكون مرئيا فى القاهرة ومعظم دول شرق إفريقيا وآسيا الوسطى والمحيط الهندى واستراليا.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة» - محيط
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد…Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة - محيط
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل،…Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
وزير المالية: بدء الترويج للسندات الدولية الأسبوع المقبل
صرح وزير المالية عمرو الجارحي بأن الحملة الترويجية الخاصة بإصدار السندات الدولية لمصر ستبدأ خلال الأسبوع المقبل بعد اختيار أربعة بنوك دولية لإدارة الطرح، لكنه لم ...Fri, 13 Jan 2017 15:49:33 GMT