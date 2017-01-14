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السبت 14 يناير 2017 01:00 مساءً
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الرئيس الجزائري يؤكد عزمه الراسخ على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس
عبد العزيز بوتفليقة

الرئيس الجزائري يؤكد عزمه الراسخ على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس

السبت، 14 يناير 2017 01:45 م
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أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عزمه الراسخ على تعزيز علاقات التعاون و الشراكة بين بلاده وتونس.

وقال بوتفليقة - في برقية تهنئة بعثها لنظيره التونسي الباجي قايد السبسي بمناسبة إحياء بلاده للذكرى السادسة لعيد الثورة و الشباب - “يطيب لي والشعب التونسي الشقيق يحيي الذكرى السادسة لعيد الثورة والشباب ، أن أتوجه لفخامتكم باسم الجزائر شعبا و حكومة و أصالة عن نفسي بأحر التهاني و أخلص التمنيات سائلا المولى العلي القدير أن يحفظكم ويمدكم بموفور الصحة والعافية”.

وأضاف :”أغتنم هذه المناسبة لأجدد لكم عزمنا الراسخ على توطيد جسور التآخي و التضامن بين شعبينا الشقيقين و تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين بلدينا لتحقيق أهدافنا الثنائية والمغاربية وما تصبو إليه شعوب منطقتنا من سلام و أمن و استقرار”.

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