أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عزمه الراسخ على تعزيز علاقات التعاون و الشراكة بين بلاده وتونس.

وقال بوتفليقة - في برقية تهنئة بعثها لنظيره التونسي الباجي قايد السبسي بمناسبة إحياء بلاده للذكرى السادسة لعيد الثورة و الشباب - “يطيب لي والشعب التونسي الشقيق يحيي الذكرى السادسة لعيد الثورة والشباب ، أن أتوجه لفخامتكم باسم الجزائر شعبا و حكومة و أصالة عن نفسي بأحر التهاني و أخلص التمنيات سائلا المولى العلي القدير أن يحفظكم ويمدكم بموفور الصحة والعافية”.

وأضاف :”أغتنم هذه المناسبة لأجدد لكم عزمنا الراسخ على توطيد جسور التآخي و التضامن بين شعبينا الشقيقين و تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين بلدينا لتحقيق أهدافنا الثنائية والمغاربية وما تصبو إليه شعوب منطقتنا من سلام و أمن و استقرار”.