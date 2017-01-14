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غدا .. وزير الشباب والرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع "مصر الخير"
المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

غدا .. وزير الشباب والرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع "مصر الخير"

السبت، 14 يناير 2017 01:42 م
وكالات

يوقع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، غدا الأحد بمركز شباب ‏الجزيرة، ‏بروتوكول تعاون مع الدكتور على ‏جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ‏‏”مصر الخير”، والدكتور محمد رفاعي ‏رئيس مؤسسة “أجيال مصر” لتنمية ‏النشء والشباب لاستكمال المرحلة ‏الثانية من مشروع “قيم وحياة”‏.

‏كما يشهد الوزير توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة ‏الهندسية للقوات المسلحة بشأن ‏تطوير المنشآت الشبابية، وعرض ‏أبرز ما تم إنجازه في الفترة الماضية.

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