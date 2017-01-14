غدا .. وزير الشباب والرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع "مصر الخير"

يوقع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، غدا الأحد بمركز شباب ‏الجزيرة، ‏بروتوكول تعاون مع الدكتور على ‏جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ‏‏”مصر الخير”، والدكتور محمد رفاعي ‏رئيس مؤسسة “أجيال مصر” لتنمية ‏النشء والشباب لاستكمال المرحلة ‏الثانية من مشروع “قيم وحياة”‏.

‏كما يشهد الوزير توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة ‏الهندسية للقوات المسلحة بشأن ‏تطوير المنشآت الشبابية، وعرض ‏أبرز ما تم إنجازه في الفترة الماضية.