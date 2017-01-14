نجح علماء أستراليون بالتعاون مع باحثة من أصل هندي فى استغلال تكنولوجيا /النانو/ لتطوير “طين عضوي” يمكن استخدامه كبديل لمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية, لحماية النباتات بشكل فعال ضد مسببات الأمراض.

وأكدت الباحثة الهندية /نينا ميتر/ فى جامعة /كوينزلاند/ فى استراليا , إن “الطين العضوي” يعد بديلا مستداما بيئيا عوضا عن المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية, يمكن أن يغير قواعد حماية المحاصيل الزراعية .

وأضافت / ميتر / – فى سياق الدراسة التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة / النباتات الطبيعية/ تثبت يوما بعد يوم الحاجة إلى عوامل تحكم جديدة فى مجال الزراعة , مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات الزراعية , فى ظل التأثير السلبي للتغيرات المناخية والمتطلبات المتزايدة للمجتمع , فضلا إلى سمية المبيدات الحشرية المستخدمة لمكافحة الآفات.

ويأتي تطوير الطين العضوي لسد حاجة المستهلكين المتزايدة , جنبا إلى جنب حماية المحاصيل المستدامة وتوفير منتجات زراعية خالية من الآفات , مع طرح منتجات نظيفة صديقة البيئة خالية من الآفات والأمراض , لتحقيق أقصى درجات الأمن الغذائي العالمي ولبيئة أنظف .

وشدد العلماء الأستراليون على أن الدمج بين تكنولوجيا النانو والحيوية سيفيد بصورة كبيرة المجال الزراعي لعقود طويلة قادمة , لتوسع التطبيقات المطورة من أساليب الزراعة الحقلية لتوفير محاصيل زراعية بجودة عالية وبكميات وفيرة .