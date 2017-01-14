طارق الملا :الشركة العامة للبترول تحقق أعلى معدل إنتاج في تاريخهاالسبت، 14 يناير 2017 01:44 م
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على ضرورة العمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق عمل الشركة العامة للبترول وحفر الآبار الاستكشافية والتنموية وسرعة وضع الاكتشافات التي تحققت على الإنتاج وزيادة احتياطيات الشركة.
وأكد الوزير، خلال ترأسه لأعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول اليوم السبت، على استمرار دعم مسيرة الشركة والعمل على تحسين ورفع كفاءة حقولها.
وشدد الوزير على ضرورة مراجعة الفرص والإمكانيات المتاحة في كافة مناطق امتياز الشركة، والعمل على خفض تكلفة إنتاج البرميل لمسايرة الشركات العالمية، والاستمرار في تحديث وسائل الأمن الصناعي وتفعيل أنظمة الطوارئ والاهتمام بمواصلة برامج التدريب للحفاظ على الأفراد والمعدات.
من جانبه، قال الجيولوجي طاهر الزفزاف، رئيس الشركة العامة للبترول، إن الشركة حققت أعلى معدل للإنتاج في تاريخها حيث بلغ حوالي 6ر87 ألف برميل مكافئ للزيت يومياً من حقول الشركة ونصيبها من إنتاج الشركات المشاركة، في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأشار الزفزاف، إلى تحقيق كشفين جديدين للزيت الخام والغاز بحقل شمال عامر البحري بخليج السويس، وكشف شمال غرب رأس البحار بالصحراء الشرقية الجاري حالياً تقييم نتائجهما.
وأضاف أن موازنة 2017/2018 تهدف إلى حفر 18 بئراً استكشافياً وتنموياً وتنمية الاحتياطيات المكتشفة وتنفيذ برنامج عمل متكامل لتطوير البنية الأساسية وتحديث تسهيلات الإنتاج البرية والبحرية والمرافق المختلفة.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة» - محيط
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد…Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة - محيط
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل،…Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
وزير المالية: بدء الترويج للسندات الدولية الأسبوع المقبل
صرح وزير المالية عمرو الجارحي بأن الحملة الترويجية الخاصة بإصدار السندات الدولية لمصر ستبدأ خلال الأسبوع المقبل بعد اختيار أربعة بنوك دولية لإدارة الطرح، لكنه لم ...Fri, 13 Jan 2017 15:49:33 GMT