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السبت 14 يناير 2017 12:51 مساءً
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لضربه طالب بخرطوم على عينه.. النيابة الإدارية تحيل أخصائيًا بالدقهلية وآخرين للمحاكمة التأديبية
الطالب احمد ناصف بالصف الاول الاعدادي

لضربه طالب بخرطوم على عينه.. النيابة الإدارية تحيل أخصائيًا بالدقهلية وآخرين للمحاكمة التأديبية

السبت، 14 يناير 2017 01:51 م
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أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من “أ.ص” أخصائي تطوير تكنولوجي بمدرسة ذكي إسماعيل الاعدادية المشتركة بالكرامة، و “س.ع” وكيلة المدرسة، و “ف.س” أمينة معمل ومشرفة دور بالمدرسة، و “ي.م” مدرس علوم والمشرف العام على المدرسة، و “م.أ” مدير المدرسة و “م.ك” معلم مساعد حاسب آلي بذات المدرسة للمحاكمة التأديبية.

يأتي ذلك لقيامهم في يوم 12/12/2016 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأتوا بفعل من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن تعدى أخصائي تطوير تكنولوجي بالمدرسة بالضرب على الطالب أحمد ناصف السعيد بخرطوم أنبوب على عينه اليسرى مما أحدث به إصابات وهدد بفقدان البصر وايذائه معنوياً وذلك داخل غرفة الحاسب الآلي بالمدرسة.

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