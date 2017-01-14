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الرئيس الفلسطيني يفتتح سفارة بلاده في الفاتيكان
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني يفتتح سفارة بلاده في الفاتيكان

السبت، 14 يناير 2017 01:40 م
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افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت سفارة فلسطين في الفاتيكان.

ودعا عباس دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، وقال: “كلما زاد اعتراف العالم بدولة فلسطين اقتربنا من تحقيق السلام”.

وحول نية الإدارة الأمريكية الجديدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، قال عباس: “نتمنى أن يكون ذلك غير صحيح، لأن ذلك سيعرقل عملية السلام، ندعو الرئيس المنتخب ترامب إلى فتح حوار بيننا وبين الإسرائيليين من أجل السلام”.

وناقش محمود عباس مع رئيس وزراء الفاتيكان المونسينيور بارولين، آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته المسيحية والإسلامية، خاصة في مدينة القدس. كما بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية.

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