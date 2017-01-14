أفادت مصادر سعودية بأن المديرية العامة للجوازات ستبدأ غدا الأحد منح مخالفي أنظمة الإقامة والعمل مهلة ثلاثة أشهر للمغادرة، مع إعفائهم من نظام بصمة “مُرَحل”.

ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية الصادرة اليوم السبت عن المصادر قولها إن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من حملة الجوازات الوطنية الشاملة للتعقب، التي تشتمل 3 مراحل، انتهت المرحلة الأولى منها، وستنطلق المرحلة الثانية لمدة 90 يوماً، على أن تبدأ المرحلة الثالثة يوم 14 ابريل المقبل .

وأوضحت المصادر أن المرحلة الثالثة ستتمثل في القبض على المخالفين، الذين فوتوا فرصة الاستفادة من المرحلة الثانية، التي ستبدأ غداً، لافتة إلى أن المرحلة الثانية تشمل جميع المقيمين المخالفين، وأنه بإمكانهم مراجعة مكاتب العمل؛ لإنهاء إجراءاتهم، ومن ثم مراجعة الجوازات لمنحهم تأشيرة الخروج النهائي.

وكانت السلطات السعودية قامت في مارس 2015 بحملة جرى على اثرها ترحيل الاف المخالفين لقانون العمل والعمال.

وكانت السلطات أعلنت عام 2015 عن مغادرة ما لا يقل عن 900 ألف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق اسيا.

ويبلغ عدد سكان السعودية، حسب آخر إحصائية رسمية، 30مليون نسمة، منهم أكثر من 10 ملايين عامل وافد.