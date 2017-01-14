طورت شركة فرنسية تشكيلة جديدة من سراويل الجينز الذكية التي تعمل بنظام التموضع العالمي “جي بي إس”؛ حيث يرشد صاحبه إلى الوجهة المراد الذهاب إليها.

وأوضحت الشركة “سبينالي ديزاين” أن منتجها يستند إلى جهازين استشعاريين أدمجا في جانبي السروال، وينبغي ربطه بالهاتف الذكي ليهتز في كل مرة يجب فيها على المستخدم الانعطاف يميناً أو يساراً، حسب الجهة المطلوب الوصول إليها.

وأشارت الشركة إلى أن هذا السروال سيغني صاحبه عن الاطلاع في شاشة الهاتف بصفة دائمة لمعرفة خط السير الصحيح، موضحة أنه في حال أخطأ الشخص في الاتجاه الذي يسير فيه، يهتز المستشعران معاً في آن واحد، ليخبرا صاحبهما بأنه يسير في المسار الخطأ.

وقالت الشركة، إن السروال الجينز أدمجت به بطارية غير قابلة للإزالة، قادرة على العمل لمدة 4 سنوات، في حال استخدامه كنظام ملاحة مرة أسبوعياً، لكنها لم تفصح عما إذا كانت تتأثر بالغسل والماء من عدمه، بحسب موقع “أوديتي سنترال”.