أعلن مدير إدارة المشروعات والتخطيط العمراني بديوان عام محافظة الوادي الجديد المهندسة منى محمد على بدء العمل في إقامة 10 محطات وقود بطرق ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

وقالت منى - في تصريح اليوم السبت- إنه يجرى العمل في إقامة محطتين بمركز الفرافرة، ومحطة واحدة في مدن الخارجة والداخلة وباريس وبلاط، ومحطة بطريق (أسيوط - الخارجة) عند منطقة الكيلو 112، ومحطة بجوار مطار أسيوط، ومحطتين بطريق (الفرافرة - الواحات البحرية).

وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء جميع هذه المحطات، ودخولها الخدمة مباشرة خلال شهر فبراير المقبل، عدا محطتي مدينتي الداخلة والفرافرة، سيدخلان الخدمة شهر مايو القادم.