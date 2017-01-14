 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 12:51 مساءً
روابط سريعة
البدء في إقامة 10 محطات للوقود في الوادي الجديد بتكلفة 100 مليون جنيه
محطة وقود

البدء في إقامة 10 محطات للوقود في الوادي الجديد بتكلفة 100 مليون جنيه

السبت، 14 يناير 2017 01:33 م
وكالات

أعلن مدير إدارة المشروعات والتخطيط العمراني بديوان عام محافظة الوادي الجديد المهندسة منى محمد على بدء العمل في إقامة 10 محطات وقود بطرق ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.
وقالت منى - في تصريح اليوم السبت- إنه يجرى العمل في إقامة محطتين بمركز الفرافرة، ومحطة واحدة في مدن الخارجة والداخلة وباريس وبلاط، ومحطة بطريق (أسيوط - الخارجة) عند منطقة الكيلو 112، ومحطة بجوار مطار أسيوط، ومحطتين بطريق (الفرافرة - الواحات البحرية).
وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء جميع هذه المحطات، ودخولها الخدمة مباشرة خلال شهر فبراير المقبل، عدا محطتي مدينتي الداخلة والفرافرة، سيدخلان الخدمة شهر مايو القادم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3