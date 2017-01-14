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عالم أزهري يدعم هدير مكاوي
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عالم أزهري يدعم هدير مكاوي

السبت، 14 يناير 2017 01:46 م
متابعات

قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن الاعتراف بالزواج العرفي يحمي المجتمع من الزنا.
أضاف، خلال برنامج “وإن أفتوك” على قناة “ON E”، أن “المجتمع لو لم تقنن له الزواج العرفي سيلجأ إلى العلاقات المحرمة، أنا لا أشجع على الزواج العرفي لأنه يجعل المرأة زوجة “درجة تانية” ومحرومة من الميراث، ولكننا أمام واقع يجب أن نتداركه”.

تابع: “الزوجة كثيرا تتمنى الزواج العرفي، حتى لا تخسر الحضانة، والزوج كثيرا ما يتمنى الزواج العرفي حتى لا يخسر زوجته الرسمية”.

وتتزامن تصريحات الهلالي مع تصاعد أزمة هدير مكاوي، التي أنجبت طفلًا من زواج عرفي، ورفض الأب الاعتراف به، وشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجمة شرسة ضدها، لعدم اعترافهم بمبدأ الزواج العرفي، حيث اعتبروا أن ما أقدمت عليه “زنا”، وأن مطالبتها بإثبات نسب الطفل “إجهار بالزنا”، وكان من الأفضل لها التستر على الأمر.

في حين تعاطف معها نشطاء آخرون، ودشنوا هاشتاج “ادعم هدير مكاوي”، وأبدوا تأييدهم لمطلبها بإثبات نسب الطفل.



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