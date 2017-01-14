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مساعد وزير الخارجية يبحث مع مبعوث أمريكي سبل دفع الحوار السياسي في ليبيا
مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير طارق القوني‎

مساعد وزير الخارجية يبحث مع مبعوث أمريكي سبل دفع الحوار السياسي في ليبيا

السبت، 14 يناير 2017 01:33 م
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استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير طارق القوني اليوم المبعوث الأمريكي للشأن الليبي جوناثان واينر، بحضور السفير الأمريكي إلى ليبيا، وذلك في ختام الجولات الخارجية لواينر بمناسبة انتهاء فترة ولايته.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي اليوم السبت، أنه تم خلال اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا وإمكانيات دفع الحوار السياسي، بالإضافة إلى بحث سبل مكافحة الإرهاب في ليبيا.

وأكد السفير القوني - خلال اللقاء - وقوف مصر على مسافة واحدة من كافة أطراف العملية السياسية الليبية، وذلك لدفع العملية السياسية في البلاد، وإيجاد حل شامل للأزمة يحافظ على وحدة واستقلال البلاد، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة المتمثلة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب والجيش الليبي، مشيرا إلى الاجتماعات التي استضافتها القاهرة مؤخرا للأطراف الليبية المختلفة لدفع العملية السياسية، مشددا على أن مصر ستواصل جهودها في هذا الشأن بما يحقق المصلحة الليبية في إرساء الأمن والاستقرار في البلاد.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي توافق الرؤيتين المصرية والأمريكية فيما يتعلق بضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا، نظرا لتبعاته السلبية على المنطقة، وكذلك أهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في مواجهة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بتطورات الشأن الليبي، لبحث سبل التنسيق المشترك في الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الليبية.

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