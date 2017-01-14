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شيريهان تتعرض لصدمة قوية بسبب زواج زوجها عليها.. صور
شيريهان

شيريهان تتعرض لصدمة قوية بسبب زواج زوجها عليها.. صور

السبت، 14 يناير 2017 11:21 م

تعرضت الفنانة المصرية شيريهان لصدمة قوية بعد زواج زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة للمرة الثالثة من لبنانية.

بعض المصادر الصحفية أكدت أن شيريهان قررت أن تعود للفن بعد ارتباط الخواجة من صديقة لبنانية مقربة لها، وأنها دخلت في خصام شديد مع زوجها انتهى باتخاذها قرار العودة للفن.

وفي خبر ذكر موقع «باباراتزي» إنه انفراد قال فيه إن شيريهان أرادت أن تؤكد لزوجها أنها مازالت نجمة كبيرة وأن الجمهور يلتف حولها، مما جعلها تعلن عودتها للفن رغم رفض زوجها ذلك.
يُذكر أن شيريهان تزوجت علاء الخواجة وكانت على ذمته في هذا التوقيت الفنانة إسعاد يونس التي أصبحت شيريهان «ضرة» لها، وأقامت عليها حرب شديدة في الصحف واتهمتها بأنها خطفت منها زوجها.

زواج نجل اسعاد يونس

زواج نجل اسعاد يونس

شيريهان واسعاد يونس

شيريهان

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