هطلت أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم السبت ، وشهدت المناطق الشمالية بالمحافظة ببلطيم ومطوبس والمنطقة المطلة على الطريق الدولي الساحلي هطول أمطار غزيرة ، بينما هطلت أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على بقية المدن وخاصة مدينة كفر الشيخ.

وتابع المهندس فادي شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم تغطية المناطق المنخفضة بالمصيف الناتجة عن المياه الجوفية، وهطول الأمطار الغزيرة بالرمال الناتجة عن عمليات الحفر بمشروع الصرف الصحي.

ورست السفن بميناء الصيد بالبرلس على ضفاف بحيرة البرلس ، وبعدد من القرى المطلة على البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية.