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"كلمات وكلمات" توثيق تراث لبنان من التعابير الشعبية
كلمات و كلمات

"كلمات وكلمات" توثيق تراث لبنان من التعابير الشعبية

السبت، 14 يناير 2017 12:10 ص
محيط - شيماء فؤاد

صدر حديثاً عن دار الآداب ، كتاب “كلمات و كلمات” للكاتبة نجلا جريصاتي خوري .

“في هذا الكتاب تُنقِّب المؤلِّفة في الكلام اليوميّ لتضعنا أمام المفاجأة بكلماتنا؛ فنحن نستخدم في الغالب كلماتٍ مغطّاة ـ ذلك أنَّ الكلام في مستوياته المتعدِّدة هو مجموعة من الاستعارات، التي تحجب ألفتها الاستعماليَّة شعريَّةَ معانيها؛ وعمقَها الدلاليّ الذي يخبِّئ القيَم الاجتماعيَّة.

ونستطيع أن نقرأ هذا الكتاب بصفته سجلًّا لكلامنا، أو كبحث تراثيٍّ لمحاولة جمع الصيغ الكلاميَّة قبل أن تندثر، أو من أجل ألَّا تندثر، وأخيرًا كتقميشٍ لبحث أنتولوجيّ يدرس أشكال الكلام وعلاقة الصيغ بالقيم الاجتماعيَّة”

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