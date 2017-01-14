برشلونة يستقبل لاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

يستقبل نادي برشلونة في الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة فريق لاس بالماس في الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني.

ويبحث النادي الكتالوني عن الفوز باللقاء وحصد نقاط المباراة الثلاث؛ لمواصلة مطاردة نادي ريـال مدريد المتصدر خاصة بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع فياريال بهدف لمثله.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 35 نقطة، فيما يأتي لاس بالماس في المركز الثامن برصيد 24 نقطة وعينه على الفوز بالمباراة؛ لمواصلة تقدمه في جدول الترتيب.