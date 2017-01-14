أطلقت البحرية الإسرائيلية السبت، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” عن شهود عيان قولهم إن بحرية الاحتلال أطلقت النار تجاه الصيادين الذين يعملون داخل البحر واجبرتهم على ترك عملهم.

على صعيد آخر ، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات اسرائيلية، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات إسرائيلية داهمت منطقة البياضة واستولت على مركبة لأحد المواطنين، وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع الشباب الفلسطيني أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الغاز السام، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، حاجزاً عسكرياً في منطقة “الكرنتينا” في مدينة الخليل، ومدخل المدينة الشمالي “جورة بحلص”، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.