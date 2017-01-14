أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان له اليوم السبت، بحسب صحيفة “سبق” السعودية: “إن الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، انتقل إلى رحمة الله تعالى، وسيُصلى عليه بعد صلاة عصر، اليوم السبت، الموافق 16 / 4 / 1438هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة”.