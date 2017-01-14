 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 11:20 صباحاً
روابط سريعة
وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
علم السعودية

وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

السبت، 14 يناير 2017 12:20 ص
متابعات

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان له اليوم السبت، بحسب صحيفة “سبق” السعودية: “إن الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، انتقل إلى رحمة الله تعالى، وسيُصلى عليه بعد صلاة عصر، اليوم السبت، الموافق 16 / 4 / 1438هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3