طبعة عربية من كتاب الرئيس الصيني شي بينغالسبت، 14 يناير 2017 12:11 ص
تعاقدت دار أطلس للنشر مع مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والإعلام لنشر كتاب ” أفكار حول تعميق الإصلاح” للرئيس الصيني “شي جين بينغ” ، وسيتم طرح الكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وتعقد ندوة حول هذا الكتاب بالمعرض .
وهذا الكتاب الذي يقدم -لأول مرة- للقارئ العربي، وقام بجمعه وترجمته وتحريره “لجنة التحرير والترجمة باللجنة المركزية للحزب الشيوعي”، والهدف منه هو تعريف القارئ العربي عن قرب على التجربة الصينية من خلال كلمات وأفكار قمة النظام الصيني، وأمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس الصين، وهو ما يتيح للقارئ والدارس والمهتم بالشأن الصيني التعرف على الصين من الداخل، ورؤية تجربة مغايرة للتجربة الغربية في الإصلاح والتنمية، نهدف أن تقدم إفادة للدول العربية التي تتشابه أوضاعها مع الصين في كثير من الظروف. والأهمية الأخرى لهذا الكتب تكمن في أنه يعرض التجربة الصينية ومكوناتها وأدواتها في الإصلاح لأول مرة من خلال رؤية رئيس الصين والحزب، وهو ما يتيح للعالم التعرف على التجربة الصينية التي ظلت مبهمة بالنسبة للكثيرين.
ومنذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني وهو الذي تولى بعد شي جين بينغ مقاليد الحكم في الصين، قَدَّم شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الصين، سلسلة من الإيضاحات والشروحات الهامة حول تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح على نحو شامل.
وقد قمنا في هذا الكتاب الذي يطرح لأول مرة بتحرير وترتيب هذه الإيضاحات والشروحات والأفكار؛ لتشكل محتوى هذا الكتاب الذي اُخْتِيرَت محتوياته من أكثر من 70 وثيقةً هامة على صورة كلمات شي جين بينغ وخطاباته وتعليقاته وتوجيهاته في الفترة خلال الفترة الأخيرة، وينقسم الكتاب إلى 12 موضوعًا، تتضمن 274 قطعةٍ من مقتطفات رؤية الرئيس الصيني للإصلاح، يُنْشَرُ بعضها علنًا لأول مرة. ونتطلع إلى أن يتعرف القراء العرب بشكل أدق وأعمق على الخلفية والأهداف والمهمات والمغزى والتأثيرات لهذه الكلمات والآراء والخطب التي طرحها الرئيس الصيني والتي تمثل تسليط للضوء على تجربة الصين وسر نجاحها، وخريطة لطريقة تعميق الإصلاح على نحو شامل في الصين، والذي يمثل رؤية الصين للتنمية والإصلاح.
الكتاب من مراجعة وتقديم دكتور أحمد السعيد.
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