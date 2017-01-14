لقى جنديان تركيان مصرعهما فى اشتباكات دارت اليوم السبت خلال عملية أمنية ضد عناصر تابعة لحزب العمال الكردستانى الذى تعتبره السلطات التركية جماعة إرهابية في إقليم بتليس التركي الواقع شرق البلاد.

وذكر مكتب حاكم إقليم بتليس في بيان نقلته صحيفة “حريت” التركية إن جنديين آخرين أصيبا خلال العملية الأمنية التي استهدفت حزب العمال الكردستاني .

وأشار البيان إلى أن عملية اعتقال المسلحين لا تزال جارية قبل أن يعلن المكتب في تصريح أن القوات التركية تمكنت من تحييد اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني بعد اشتباكات اندلعت خلال العملية.