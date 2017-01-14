حرص النجم أحمد السقا على تلبية رغبة أحد محبيه من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو شاب أصم يدعى “صفوت” كان يحلم بمقابلة السقا، وعلى الفور حقق له السقا أمنيته عقب علمه برغبته.

وتعلّم السقا لغة الإشارة خصيصًا من أجل التحدث مع الشاب، الأمر الذي جعله في غاية السعادة.

وفي سياق اَخر يواصل السقا حاليًا تصوير آخر مشاهده في أحداث فيلمه الجديد «هروب اضطراري»، والذي من المقرر أن ينافس به في عيد الربيع المقبل لعدم لحاقه بإجازة نصف العام.