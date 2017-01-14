طالبت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” إيران بضرورة وقف تنفذ حكم الإعدام بحق 12 رجلا متهمين بجرائم مخدرات .

وقالت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية” في بيان مشترك، أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية “إنه يتوجب على إيران وقف تنفيذ حكم الإعدام فورا بحق 12 رجلا أدينوا بجرائم مخدرات”، وأعربتا عن قلقهما إزاء عدم إحراز الحكومة الإيرانية أي تقدم ملموس في خفض نسبة الإعدامات المقلقة، رغم وعودها المتكررة .

وينص قانون المخدرات الإيراني على عقوبة الإعدام للاتجار أو حيازة أو بيع ما لا يزيد عن 30 جراما من المخدرات الاصطناعية مثل الهيروين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيميائية. وأعدمت إيران مئات الأشخاص عام 2016، ومعظمهم لجرائم المخدرات.