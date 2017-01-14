رؤساء دول سابقون بمؤتمر ضد التطرف في مكتبة الإسكندرية

وصل إلى القاهرة اليوم السبت “أولوسيجون أوباسنجو” رئيس نيجيريا السابق قادما من لاجوس و”رجب ميدانى ” رئيس ألبانيا السابق و”إميل كونستانتينسكو ” رئيس رومانيا السابق قادمين من تركيا فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يشاركون خلالها فى فعاليات المؤتمر الدولى للمكافحة الفكرية للتطرف والإرهاب، والذى يبدأ فعالياته يوم الثلاثاء القادم بمكتبة الإسكندرية.

يعقد المؤتمر تحت عنوان “العالم ينتفض.. متحدون فى مواجهة التطرف” ضمن مشاركة ما يزيد على 300 باحث ومفكر ومتخصص فى قضايا الإرهاب.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقة بين المراكز البحثية العربية المتخصصة فى التطرف، وبناء رؤى مشتركة لمواجهة الإرهاب.

ويأتى المؤتمر إطار برنامج متكامل للمكافحة الفكرية للتطرف تنفذه مكتبة الإسكندرية يشمل عدة مستويات تبدأ بتعزيز دراسة ظاهرة التطرف على صعيد علم الاجتماع الديني.