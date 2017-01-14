أكد المتحدث باسم حاكم ولاية ننجارهار الأفغانية عطا الله خوجياني اليوم حرق أنصار تنظيم “داعش” الإرهابي أكثر من 65 منزلا بولاية ننجارهار شرق أفغانستان.

وقال خوجياني - بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” اليوم السبت “إن أنصار تنظيم داعش أقدموا على إحراق المنازل في منطقة كوت، في وقت متأخر مساء أمس”.

وأشار إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، مضيفا أنه تم هجر المنازل، عندما اقتحم أنصار الجماعة الإرهابية منطقتي “بادا جوندا” و”بار سيباي”.

وأوضح أن أنصار “داعش” أحرقوا المنازل، بعد أن رفض سكان المنطقة مبايعتهم والتعهد بالولاء لهم.

يأتي ذلك بعد أن تكبد أنصار التنظيم خسائر فادحة وضحايا في العمليات المناهضة للإرهاب في هذه الولاية.