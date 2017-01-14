أكد الدكتور ماهر هاشم الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي جاء نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة وخاصة “تعويم الجنيه”، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح لديه نهم لشراء أسهم في البورصة في ظل التعاملات بالعملة المحلية داخل البورصة.

وقال هاشم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت: “شركة حديد عز كسبت 300 % بالبورصة بسبب تعويم الجنيه على الرغم من خسارتها الفعلية في نشاطها الاقتصادي بنسبة 58 %”.

وأعرب عن تخوفه من استحواذ المستثمرين الأجانب على الأسهم في حالة المضاربة لأن هذا لا يعتبر دعم للشركات المصرية، موضحا أن المستثمرين الأجانب هو “المستفيد الأول لأنهم هيشتروا الأسهم بتراب الفلوس”.

وأشار إلى أن نسبة المؤسسات و الأفراد المصريين المستثمرين داخل البورصة لا يتعدوا 1 %، معربا عن تفاؤله من أن يتم فتح باب الاكتتاب لبعض الشركات وهذا يعد تشجيع للمستثمرين المصريين.