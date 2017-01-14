أعلنت جائزة الملك فيصل العالمية الفائزين بجوائزها لعام 2017، ونال مجمع اللغة العربية الأردني الجائزة في فرع اللغة العربية والأدب، بينما عادت الجائزة في فرع خدمة الإسلام للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأطلقت مؤسسة الملك فيصل الخيرية التي أقامها أبناء وبنات الملك السعودي الراحل “جائزة الملك فيصل العالمية” والتي مُنحت للمرة الأولى في 1979 لمكافأة الأفراد والمؤسسات على إنجازاتهم الفريدة في خمسة فروع مختلفة هي “خدمة الإسلام” و”الدراسات الإسلامية” و”اللغة العربية والأدب” و”الطب” و”العلوم”.

وفاز بالجائزة في فرع الدراسات الإسلامية هذا العام اللبناني رضوان السيد الأستاذ في كلية الآداب بالجامعة اللبنانية، وذهبت الجائزة في فرع الطب للياباني تادامتسو كيشيموتو أستاذ المناعة في مركز فرونتير لأبحاث المناعة بجامعة أوساكا.

وتقاسم السويسري دانيال لوس أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة بازل والهولندي لورينس مولينكامب أستاذ الفيزياء التجريبية في معهد الفيزياء بجامعة فورتسبورغ بألمانيا الجائزة في فرع العلوم.

ويحصل الفائز في كل فرع على ميدالية ذهبية يحمل وجهها الأول صورة الملك فيصل وفرع الجائزة باللغة العربية، بينما يحمل الوجه الآخر شعار الجائزة وفرعها باللغة الإنجليزية، إضافة إلى شيك بمبلغ 750 ألف ريال سعودي، وشهادة تقدير.

ويقام حفل تسليم الجائزة للفائزين في فروعها الخمسة في مارس المقبل.