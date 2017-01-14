أعلنت دائرة الاراضي والاملاك التابعة لحكومة دبي اليوم أن المصريين تصدروا قائمة المستثمرين العرب الذين قاموا بشراء وحدات عقارية في دبي خلال العام الماضي 2016 بعدما انفقوا ما يعادل 13 مليار جنيه مصري (650 مليون دولار) وبما يعادل 4ر2 مليار درهم اماراتي على شراء عقارات في دبي، تمت من خلال 1364 مستثمرا مصريا، وذلك مقابل نحو 14 مليار جنيه مصري (700 مليون دولار) بما يعادل 6ر2 مليار درهم في 2015.

وذكر التقرير الذي صدر اليوم حول تصرفات السوق العقاري في دبي عن العام 2016 -وتلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه - إن إجمالي التصرفات العقارية بدبي خلال العام الماضي بلغت 259 مليار درهم (بما يعادل 4ر1 تريليون جنيه أو 6ر70 مليار دولار) منها 103 مليارات درهم عمليات شراء و128 مليار درهم تمت من خلال عمليات الرهن العقاري.

وأوضح التقرير ان إجمالي قيمة الاستثمارات بقطاع العقارات بدبي خلال 2016 تجاوز 91 مليار درهم تم ضخها من قبل أكثر من 42 الف مستثمر، منها 35 مليار درهم من خلال 12768 مستثمرا خليجيا، وتبوأ مستثمرو الإمارات مكانة الصدارة على الخليجيين والعرب والأجانب لاستثمارهم ما يقرب من 22 مليارا من خلال 7 آلاف مستثمر إماراتي، وحل المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية باستثمارات قدرها 8 مليارات درهم من خلال 3294 مستثمرا واقتربت استثمارات القطريين والكويتيين من حاجز الملياري درهم، بواقع 1006 و770 مستثمرا على التوالي، بينما كانت استثمارات العمانيين (301 مستثمر) والبحرينيين (244 مستثمرا) بقيمة مليار درهم.

وأشار تقرير دائرة الاراضي والاملاك التابعة لحكومة دبي إلى أن إجمالي قيمة استثمارات العرب غير الخليجيين قد زاد على 12 مليار درهم خلال العام 2016 من خلال 6416 مستثمرا ، بينما بلغ عدد جنسيات المستثمرين في قاعدة بيانات أراضي دبي 16 جنسية.

ولفت الى ان المستثمرين الاردنيين جاءوا بعد المصريين على صعيد عدد المستثمرين العرب بعدد 1331 مستثمرا من حيث قيمة استثماراتهم التي زادت على 5ر2 مليار درهم تلاها مستثمرو كل من لبنان والعراق والسودان وفلسطين واليمن والجزائر، ودول أخرى من الوطن العربي.

وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الأجانب غير العرب والخليجيين في سوق العقارات بدبي خلال 2016 أكثر من 44 مليار درهم من خلال 22834 مستثمرا من 136 دولة ، وسجل المستثمرون الهنود تفوقا واضحا في حجم وقيمة استثمارتهم على نظرائهم من الأجانب، بعد قيامهم بضخ أكثر من 12 مليار درهم في سوق دبي العقاري من خلال 6236 مستثمرا، وتلاهم الباكستانيون من حيث العدد (3372 مستثمرا) باستثمارات قيمتها 4ر4 درهم، كما بلغ عدد المستثمرين البريطانيين الذين اشتروا عقارات في دبي في 2016 نحو 3372 مستثمرا بقيمة 8ر5 مليار درهم، وتلاهم مستثمرون من الصين وكندا وإيران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

ومن حيث المناطق الاكثر جذبا للمستثمرين العقاريين في دبي في 2016، اوضح التقرير ان أعلى 5 مناطق من حيث المبايعات تصدرتها منطقة برج خليفة بعدد 2097 صفقة بقيمة زادت على السبعة مليارات درهم، بينما سجلت مرسى دبي 2937 صفقة بقيمة 3ر6 مليار دولار، ثم الخليج التجاري في المركز الثالث بقيمة 2ر6 مليار درهم، تليها “جبل علي 1” و”ورسان 1”.

وأشار تقرير دائرة الاراضي والاملاك التابعة لحكومة دبي الى ان عام 2016 شهد تدشين 134 مشروعا عقاريا جديدا زادت قيمتها عن 100 مليار درهم ودخول 55 مطورا عقاريا جديدا إلى السوق،كما تم تسجل 410 آلاف عقد ايجار من مختلف الفئات في كافة أرجاء دبي، ووصل عدد الوسطاء العقاريين خلال العام الماضي 5933 وسيطا ومكاتب الوسطاء الى 2285 مكتبا .