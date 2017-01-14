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بالصورة.. فريق عمل "نفسنة"يحتفل بعيد ميلاد انتصار
انتصار

بالصورة.. فريق عمل "نفسنة"يحتفل بعيد ميلاد انتصار

السبت، 14 يناير 2017 11:51 ص

نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” تجمعها بالفنانة انتصار وإيمان السيد، وأمامهن كعكة عيد الميلاد تم وضع اسم الفنانة إنتصار عليها، كما غابت الفنانة هيدي كرم، شريكتهن في تقديم البرنامج، عن الصورة.
وعلقت “بدرية” على الصورة قائلة: “من احتفال نفسنة بعيد ميلاد انتصار”.

عيد ميلاد انتصار

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