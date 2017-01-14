يواصل الفنان محمد كريم تصوير فيلمه الجديد “خطيب مراتي” بأحد شوارع القاهرة ونشر محمد من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة جديدة لها أثناء التصوير.

وعلق محمد علي الصورة “صباح الخير عليكم أثناء تصوير فيلم “خطيب مراتي”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي رومانسي، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عفيفي، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.