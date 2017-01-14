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بالصورة.. محمد كريم يواصل تصوير "خطيب مراتي"
محمد كريم

بالصورة.. محمد كريم يواصل تصوير "خطيب مراتي"

السبت، 14 يناير 2017 11:44 ص

يواصل الفنان محمد كريم تصوير فيلمه الجديد “خطيب مراتي” بأحد شوارع القاهرة ونشر محمد من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة جديدة لها أثناء التصوير.

وعلق محمد علي الصورة “صباح الخير عليكم أثناء تصوير فيلم “خطيب مراتي”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي رومانسي، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عفيفي، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

محمد كريم

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