“في داخلي قوس قزح” عنوانٌ جديد ضمن سلسلة فرسان الإيزوتيريك، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت. وهو من تأليف وتصميم السيدة نور طايع دكاش يخاطب الكتاب الأطفال من سن السادسة إلى الثامنة من العمر في 16 صفحة. والجدير ذكره أنّ هذا الكتاب قد فاز بالمرتبة الثالثة عن فئة كتب الأطفال في معرض بيروت الدولي العربي للكتاب 2016.

“أريد أن أخبرك سراً... في داخلك ألوان قوس قزح ذي السبعة ألوان... هيا بنا نكتشفها سوياً!”.

على وقع هذه الكلمات تحاكي أمٌّ ابنتها التي لم تولد بعد... فتأخذها في رحلة الى عالم الألوان وأبعاده الخفية لتخبرها عن كنز قوس القزح في داخلها...

رحلة شيقة للأهل وللأولاد تحيط القارئ بدفء العائلة وفرحة الطفل المنتظر من خلال نص مشوق ورسومات أكثر من معبرة...

“في داخلي قوس قزح...” يذكّر كل شخص منا كبيراً وصغيراً أن في داخلنا عوالم رائعة للاكتشاف...سبع عوالم من الألوان ولا أروع تغني داخلنا...

ونترك للقارئ متعة اكتشافها!