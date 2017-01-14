أكد السفير عبد الباسط البدري المبعوث الخاص لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمبعوث الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، دعم روسيا لجهود حل الأزمة في ليبيا .

وقال البدري - في تصريح خاص لقناة “روسيا اليوم” الاخبارية: “إنه “التقى خلال زيارته الرسمية إلى موسكو بالعديد من المسئولين الروس على رأسهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لبحث سبل حل الأزمة الليبية ونقل وجهة نظر البرلمان والجيش بشأن الأزمة الراهنة، مع الحرص على خلق فرص جديدة لجمع كل الأطراف على طاولة الحوار”.

وأضاف أنه التقى المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين لشئون إفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، واستكمالا المشاورات التى أجراها خليفة حفتر مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو على متن حاملة الطائرات الروسية /الأربعاء/ الماضي.

وكان السفير عبد الباسط البدري قد وصل - أمس - إلى روسيا في زيارة عمل رسمية لاستكمال المشاورات التي بدأها خلال زياراته السابقة إلى موسكو.