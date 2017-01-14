شاهد..خناقة راكبين اضطرت طائرة لبنانية للهبوط باسطنبولالسبت، 14 يناير 2017 11:46 ص
تحول قسم من طائرة ركاب لبنانية إلى ما يشبه “حلبة ملاكمة” وهي متجهة على ارتفاع 35 ألفا من الأقدام من بيروت إلى لندن، حين دخل راكبان لبنانيان في خناقة من نوع هدد سلامتها يوم الأربعاء الماضي، فاضطر قائد الطائرة التابعة لشركة “طيران الشرق الأوسط” المعروفة باسم Middle Eastern Airlines انجليزياً، إلى الهبوط بها اضطرارياً بمطار اسطنبول لفض المشكل.
أحد ركابها “كان قريباً متر واحد تقريباً” من حيث بدأ اللكم والضرب، فصور الجزء الأخير من “المعركة” بكاميرا هاتفه الجوال، وجعل مما التقط فيديو “يوتيوبي” الطراز، ظهر أمس الجمعة، ففي بداية الفيديو تم سماع نسوة يصرخن فجأة، حين انقض راكب في زاوية من الطائرة على آخر أكبر منه سناً، وراح يمعن بخصمه لكماً وضرباً بشكل خاص على فروة رأسه، وسريعاً تدخل أفراد من طاقم الطائرة مع ركاب آخرين لمنع الأصغر سناً من الاستمرار بما كان فيه أثناء الرحلة التي بدأت إقلاعاً من “مطار رفيق الحريري الدولي” ببيروت، وانتهت متأخرة بالوصول إلى لندن بعد الهبوط الاضطراري في اسطنبول.
وظهر في الفيديو أن الشاب المتعارك انهال بضربات عدة من قبضته على رأس الأكبر سناً، وحشره في الزاوية، فتراجع المضروب إلى الخلف حين أبعدوه، فيما راحت مضيفة تصرخ به بعد أن وجدته يعاند ويرغب في العودة إلى قتال شرس لم يستمر سوى دقائق معدودات، إلا أن خبره طوى العالم، مرفقاً أمس واليوم السبت بالفيديو.
وفيما يلي مقطع الفيديو وعدد من الصور التي تم إلتقاطها:
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