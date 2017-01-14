تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة رجال شرطة وإيهام المواطنين بقدرتهم على استغلال نفوذهم لدي بعض الجهات والمصالح الحكومية لإنهاء مصالحهم بالعبور ، كما تم ضبط سلاح ناري ورتب مختلفة لأفراد الشرطة.

وكانت معلومات قد وردت للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة مفادها قيام محمود عبدالستار أنس “عاطل” ومحكوم عليه في جناية خطف بالحكم 10 سنوات ، وطه علي عبد الحليم “منجد أفرنجي” ومحكوم عليه في قضية جنايات خطف بالحكم 10 سنوات وقضية مخدرات بالحكم غيابي 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال وإبتزاز المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانا قد قاما بالنصب والاحتيال على مواطن وباعا له قطعة أرض غير مملوكة لهما بموجب أوراق ومستندات مزورة وابتزاز آخر بإيهامه بأنهما من رجال الشرطة وحاولا ابتزازه لمنع تعرض الغير له ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول حال تردده على منطقة الجولف دائرة القسم وبتفتيشه ضبط بحوزته كارنيه إثبات شخصية منسوب صدوره لوزارة الداخلية الإدارة العامة لشئون الأفراد ومثبت به أنه يعمل أمين شرطة بجهاز الأمن الوطني.

وبمواجهة المتهم الأول بما أسفرت عنه التحريات والضبط ، اعترف بحيازته للكارنيه المزور لمساعدته في النصب وابتزاز ضحاياه.

وباستهداف مسكن المتهم الثاني والذى تمكن من الهرب ..تم ضبط زوجته رقيه سيد أحمد “ربة منزل” محكوم عليها وهاربة في جناية خطف بالحكم 10 سنوات وبتفتيش المسكن تم ضبط سلاح ناري (طبنجة) ورتب مختلفة لأفراد الشرطة وجهاز لاسلكي ماركة (كينوود) بالشاحن وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وطابعة ألوان ليزر وماكينة طباعة كروت وبطاقات وماكينة تغليف بطاقات و2 جراب طبنجة وكمية من بطاقات التسجيل الجنائي المستخدمة في تسجيل الأشخاص الخطرين بوحدات الأقسام والمراكز.

وجاري التحقيق مع المتهم المضبوط للوقوف على حجم نشاطة الإجرامي وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.