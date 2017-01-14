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الجارحي : لا تنازل عن العمل الملتزم فى الوزارة ومصالحها
عمرو الجارحي
عمرو الجارحي

خلال لقاءه باتحادالصناعات

الجارحي : لا تنازل عن العمل الملتزم فى الوزارة ومصالحها

السبت، 14 يناير 2017 12:09 ص
كتب ربيع شعبان

قال وزير الماليةعمرو الجارحى ان عدد الملفات التى تتعامل معها الوزارة بشكل مستمر ضخم جدا، ومع ذلك فان الوزارة لا تتنازل عن الالتزام باعلى معايير العمل المحترف عال المستوى.

وأضاف الوزيرر انه يعقد اجتماعا دوريا كل اسبوعين مع نواب الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات ، من اجل متابعة الاصلاحات وتقييم الموقف والاستعداد لما هو مقبل ، وانه لا تسامح مع اى تقصير، وان فرق العمل بالوزارة تعمل بانسجام فى ظل توزيع واضح للادوار .

وطالب الجارحي خلال لقاء باعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات موءخرا الصناع والمستثمرين، بالا يقفوا عند المتاعب الحادثة فى اللحظة الراهنة وان ينظروا الى الفرص الهائلة التى يوفرها الاصلاح الاقتصادى والتى ستظهر بقوة تباعا خلال ثلاث سنوات .

وأشار الى انه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الاسعار والفائدة وقدر من التباطوء فى النمو الا ان مثل تلك الاعراض ستبدا فى التراجع خلال ستة اشهر الى سنة من بدء اصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية ،

ونبه الى ان مؤسسات اجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك ان المشاكل الحالية هى امر طبيعى فى سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة كما انها تتوقع ان تكون مصر بين اقوى 11 دولة تقود النمو العالمى والاستثمار فى الربع قرن المقبل

، وشدد على انه رغم اهمية التقدم الكبير الذى حدث فى مؤشرات البورصة المصرية الا ان الهدف الاساسى للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقى من صناعة وزراعة وخدمات .

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