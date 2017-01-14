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تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات لـ 24 يناير
النائب العام المستشار هشام بركات

تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات لـ 24 يناير

السبت، 14 يناير 2017 11:46 ص
متابعات

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر محاكمة 67 متهمًا في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل الي جلسة 24 يناير، لحين حضور كافه المتهمين وتغريم مساعد رئيس مصلحه السجون 2000 جنيه، وإخطار وزير الداخليه بذلك ، نظرا لتكرار الواقعه علي حد قوله.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، ما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

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