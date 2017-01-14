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مصرع 2 وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بـ"صحراوى إسكندرية"
حادث تصادم‎

مصرع 2 وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بـ"صحراوى إسكندرية"

السبت، 14 يناير 2017 10:45 ص
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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير بانتقال رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

وتبين بالفحص، أنه أثناء مرور سيارة ملاكى بالكيلو 82 فى اتجاه الإسكندرية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيسر، ما أدى لانقلابها بنهر الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة 3 آخرين من مستقلى السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

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