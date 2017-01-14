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العبادي: لا توجد قوات من دول الجوار تقاتل في العراق
رئيس الحكومة حيدر العبادي

العبادي: لا توجد قوات من دول الجوار تقاتل في العراق

السبت، 14 يناير 2017 10:45 ص
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نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، أي وجود لقوات من دول الجوار تقاتل على أرض العراق.

وأضاف العبادي، وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، أنه يستغرب تخوف البعض من العراق ما بعد “داعش”.

وتخوض القوات العراقية حربا لتحرير محافظة نينوى ومركزها الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد أن انطلقت عملياتها في 17 أكتوبر 2016.

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