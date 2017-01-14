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مصرع 6 أشخاص إثر حادث تصادم بين 19 سيارة في الصين
حادث سير في الصين

مصرع 6 أشخاص إثر حادث تصادم بين 19 سيارة في الصين

السبت، 14 يناير 2017 10:37 ص
وكالات

لقى ستة أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح اليوم السبت في حادث تصادم بين 19 سيارة على طريق سريع في مقاطعة قوانجدونج فى جنوب الصين.

وأفادت السلطات المحلية فى بيان رسمى بأن الحادث وقع في حوالى الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت بكين في مدينة تشينغيوان، على الطريق السريع الذي يربط قوانجدونج مع مقاطعة هونان.

وقالت ان سبعة من السيارات اشتعلت فيها النيران وان قوات الإطفاء والانقاذ هرعت الى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.

ولم تذكر وكالة الأنباء الصينية الرسمية التى نشرت أنباء الحادث أي معلومات عن حالة المصابين ، وقد بدأت التحقيقات حاليا لمعرفة ملابساته.

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