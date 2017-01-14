مقتل 13 حوثيا وإصابة العشرات في اشتباكات مع القوات اليمنية بتعز

أعلن مصدر أمني يمني مقتل 13 حوثيا وإصابة العشرات في اشتباكات عنيفة اندلعت مع قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة تعز .

وقال المصدر - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت- ” إن الاشتباكات التى اندلعت - أمس - بين الحوثيين والقوات اليمنية تركزت شمال معسكر العمري ، وفي جبهتي الربيعي والساحل الغربي لمحافظة تعز وأسفرت عن مقتل 13 حوثيا وجرح العشرات منهم” .

وأضاف أن هناك أيضا اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني اليمني والحوثيين في منطقة الزهر بمحافظة “دمار” ، تكبد خلالها الحوثيين وحلفائهم خسائر مادية كبيرة.

وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جديدة على عدة محافظات استهدفت مناطق في ( نهم وسنحان ) بمحافظة صنعاء، و( ناصح وباقم واكتاف ) بصعدة ، وسروح في مأرب ، وعسيلان في شبوة .