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مقتل 13 حوثيا وإصابة العشرات في اشتباكات مع القوات اليمنية بتعز
الحوثيون - اليمن

مقتل 13 حوثيا وإصابة العشرات في اشتباكات مع القوات اليمنية بتعز

السبت، 14 يناير 2017 10:37 ص
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أعلن مصدر أمني يمني مقتل 13 حوثيا وإصابة العشرات في اشتباكات عنيفة اندلعت مع قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة تعز .

وقال المصدر - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت- ” إن الاشتباكات التى اندلعت - أمس - بين الحوثيين والقوات اليمنية تركزت شمال معسكر العمري ، وفي جبهتي الربيعي والساحل الغربي لمحافظة تعز وأسفرت عن مقتل 13 حوثيا وجرح العشرات منهم” .

وأضاف أن هناك أيضا اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني اليمني والحوثيين في منطقة الزهر بمحافظة “دمار” ، تكبد خلالها الحوثيين وحلفائهم خسائر مادية كبيرة.

وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جديدة على عدة محافظات استهدفت مناطق في ( نهم وسنحان ) بمحافظة صنعاء، و( ناصح وباقم واكتاف ) بصعدة ، وسروح في مأرب ، وعسيلان في شبوة .

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