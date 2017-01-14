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مصرع ضابط بالقوات المسلحة في انقلاب سيارة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
انقلاب سيارة ـ حادث تصادم‎

مصرع ضابط بالقوات المسلحة في انقلاب سيارة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

السبت، 14 يناير 2017 10:33 ص
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لقي شخص مصرعه في حادث سقوط سيارة ملاكي من أعلى الطريق الدائري بمنطقة الكيلو 4.5 خلف القيادة،على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي المنطقة الأولى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، إخطارا يفيد بمصرع شخص أثناء سير السيارة الملاكي رقم ر ن 3675 قيادة ضابط جيش،نتيجة لعدم اليقظة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة من أعلى الطريق الدائري داخل موقع تابع لشركة حسن علام.

وأسفر الحادث عن تلفيات بالسيارة ووفاة قائدها.

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