أعلنت وزارة الداخلية الأسبانية أنها اعتقلت 3 أشخاص يشتبه في انتمائهما لجماعة متشددة في “جيب سبتة” الخاضع لإدارتها شمال المغرب وفي فيجيراس (شمال غربي أسبانيا)، والعثور على أسلحة خلال مداهمات جرت بعد اعتقالهم.

وقالت الوزارة - في بيان حسبما أفادت قناة “العربية” الاخبارية اليوم السبت إن “رجلين يحملان الجنسية الاسبانية أوقفا في سبتة ينتميان إلى جماعات متشددة حيث عثر معهم على سلاح ناري و3 قطع من السلاح الأبيض”.

وأضافت الوزارة أنه في ” مدينة فيجيراس، أوقف مغربي يحمل وثائق هوية هولندية عاد مؤخرا إلى الأراضي الأسبانية بعد مرور في تركيا، ويشتبه بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش الارهابي”، مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت من رصده بفضل مساعدة من الشرطة الهولندية واستخبارات دول عدة.

وكانت السلطات الأسبانية قد أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي اعتقال شخصين متهمين بالإرهاب والعثور خلال عملية دهم أعقبت الاعتقال على 4 مخازن لبندقية وذخائر .