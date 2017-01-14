أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي “دار القرار” عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة المركز في دورته الثالثة والعشرين برئاسة ممثل البحرين سامي زينل.

وقال المركز، في بيان نشر اليوم السبت، إن المجلس الجديد شهد تعيين ممثلين جدد وهما كل من محمد الرميثي ممثلا لدولة الإمارات، ومنصور الشثري ممثلا للسعودية، فيما شغل منصب نائب الرئيس ممثل الكويت بدر البدر.

وبدأت الدورة السنوية الجديدة لمجلس إدارة المركز في أول يناير الماضي وتنتهي في 31 ديسمبر القادم.

وأنشىء المركز بموجب الاتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في ديسمبر 1993، كمؤسسة مستقلة في كيانها القانوني والمالي ذات صلاحية في حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم، ومنحت صلاحيات في إصدار الأحكام التي لها قوة الأحكام القضائية الملزمة للطرفين والنهائية باعتبارها صادرة عن الدول المشاركة فيها.