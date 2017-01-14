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إيران: الاتفاق النووي لا يمكن مراجعته أو تغييره
بهرام قاسمي- إيران

إيران: الاتفاق النووي لا يمكن مراجعته أو تغييره

السبت، 14 يناير 2017 10:27 ص
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن الاتفاق النووي لا يمكن مراجعته أو تغييره، موجهًا النصيحة للمرشح لتولي منصب وزارة الخارجية الأمريكية ركس تيلرسون بالتأني في تصريحاته، كي لا يضطر لتغييرها في حال المصادقة على توليه المنصب.

وفي تصريح نقله موقع “إمارات 24”، نشره اليوم السبت، ردًا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المرشح لتولي حقيبة الخارجية الأمريكية الذي دعا إلى مراجعة الاتفاق النووي والتوافقات المتعلقة بها وآليات التحقق من الصدقية والتزام إيران بالاتفاق، قال قاسمي إن “الاتفاق النووي اتفاق دولي ليس بين إيران والولايات المتحدة فقط، بل هو اتفاق بين إيران ومجموعة “1+5” والاتحاد الأوروبي وقد حظي بتأييد منظمة الأمم المتحدة أيضًا”.

وأضاف أن “سائر أعضاء مجموعة “1+5” وإيران أكدوا بصوت واحد على تنفيذ هذا الاتفاق متعدد الأطراف والدولي وهم مصرون على تنفيذه الكامل والدقيق، وإنه من الأفضل لشخص لم يتول المسئولية إلى الآن أن يفكر جيدًا بنتيجة وتداعيات تصريحاته قبل أن يصبح في موقع المسئولية”.

كما أكد قاسمي بالقول “إننا صبورون وننتظر لنرى من يتولى مسئولية وزارة الخارجية الأمريكية، ومن ثم سنحكم على أدائه وتصريحاته بصورة نهائية”.

يذكر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان وصف خلال حملته الانتخابية الاتفاق النووي المبرم بين إيران مجموعة 1+5 (الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا) بالكارثي وهدد بإلغائه.

وردًا على تهديد ترامب، قال على خامنئي إن “إيران ستحرق الاتفاق النووي إذا انتهكه الطرف الآخر واستمر البعض في التهديد بتمزيقه”.

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