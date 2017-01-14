لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث تصادم ثلاث سيارات على طريق القاهرة - السويس الصحراوي بمنطقة الكيلو 48، في الاتجاه القادم من السويس إلى القاهرة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، إخطارا يفيد بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرون في حادث تصادم بين ثلاث سيارات.

وتبين أنه اثناء سير السيارة رقم ع أ 3619 قيادة أحمد موسي عبدالرحيم، ونتيجة لعدم اليقظة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرساني وتصادف قدوم السيارة رقم 43432 ملاكي السزيس قيادة مسعود محمد عمر، والسيارة رقم ع ق 3697 قيادة مروان ايهاب فاصطدما ببعضهما.

وأسفر الحادث عن تلفيات بالثلاث سيارات ووفاة شخص وإصابة قائدي الثلاث سيارات، وتم نقلهم إلى مستشفيات بدر والمركز الطبي العالمي.