 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 09:53 صباحاً
روابط سريعة
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق القاهرة-السويس الصحراوي
حادث تصادم‎

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق القاهرة-السويس الصحراوي

السبت، 14 يناير 2017 10:37 ص
متابعات

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث تصادم ثلاث سيارات على طريق القاهرة - السويس الصحراوي بمنطقة الكيلو 48، في الاتجاه القادم من السويس إلى القاهرة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، إخطارا يفيد بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرون في حادث تصادم بين ثلاث سيارات.

وتبين أنه اثناء سير السيارة رقم ع أ 3619 قيادة أحمد موسي عبدالرحيم، ونتيجة لعدم اليقظة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرساني وتصادف قدوم السيارة رقم 43432 ملاكي السزيس قيادة مسعود محمد عمر، والسيارة رقم ع ق 3697 قيادة مروان ايهاب فاصطدما ببعضهما.

وأسفر الحادث عن تلفيات بالثلاث سيارات ووفاة شخص وإصابة قائدي الثلاث سيارات، وتم نقلهم إلى مستشفيات بدر والمركز الطبي العالمي.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3