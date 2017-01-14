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مقتل 32 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في عدة مناطق بسوريا
القصف التركي على سوريا

مقتل 32 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في عدة مناطق بسوريا

السبت، 14 يناير 2017 10:24 ص
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أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة مقتل 32 شخصا في قصف واشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في أنحاء متفرقة من البلاد بينهم 8 أطفال و5 نساء.

وأوضحت لجان التنسيق - حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية اليوم السبت - أن مناطق في أرياف ادلب وحلب وحماه وحمص ومدينة درعا تعرضت للقصف وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات .

ويأتي هذا وسط استمرار الاشتباكات بين أطراف الصراع في غوطة دمشق الشرقية.

من جانبها، أعلنت قوات النظام إصابة عدة مدنيين بالجروح جراء قصف شنته المعارضة على بلدة جورين في ريف حماه.

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