أعلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع على بعد 224 كيلومترا جنوب غربي فيجي اليوم السبت لكن لم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية تسونامي على الفور.

ولم تصدر كذلك تقارير فورية عن أي أضرار أو إصابات.