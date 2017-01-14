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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب غربي فيجي
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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب غربي فيجي

السبت، 14 يناير 2017 10:24 ص
وكالات

أعلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع على بعد 224 كيلومترا جنوب غربي فيجي اليوم السبت لكن لم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية تسونامي على الفور.

ولم تصدر كذلك تقارير فورية عن أي أضرار أو إصابات.

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