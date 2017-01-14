توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، لطقس اليوم، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار غزيرة نسبيا على السواحل الشمالية الغربية، والطرق الصحراوية، وخفيفة ومتوسطة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد ووسط سيناء ، وذلك حسبما قدم برنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “اكسترا نيوز”.

والطقس اليوم، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية.