 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 09:58 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من سقوط أمطار شديدة اليوم وتكاثر الشبورة على الطرق
الطقس ـ اﻻرصاد‎

بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من سقوط أمطار شديدة اليوم وتكاثر الشبورة على الطرق

السبت، 14 يناير 2017 10:25 ص
متابعات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، لطقس اليوم، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار غزيرة نسبيا على السواحل الشمالية الغربية، والطرق الصحراوية، وخفيفة ومتوسطة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد ووسط سيناء ، وذلك حسبما قدم برنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “اكسترا نيوز”.

والطقس اليوم، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية.



اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3