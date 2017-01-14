أعلنت السلطات الأمريكية أنه لا يوجد أي تهديد حتى الآن يستهدف حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقرر يوم الجمعة المقبل في واشنطن، مشيرة إلى أن القوات الأمنية أعدت نفسها لاحتمال حدوث هجوم بشاحنة.

وقال وزير الأمن القومي الأمريكي، جيه جونسون حسبما أفادت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم السبت إنه “بعد هجمات بشاحنات دهست حشودا في كل من باريس وألمانيا العام الماضي، ستكون المنطقة التي يقام فيها حفل تنصيب ترامب مغلقة بشكل معزز أكثر مما كان الوضع عليه قبل أربع سنوات”.

وأضاف أن “تلك المنطقة ستكون محمية بشكل أكبر بشاحنات وعوائق إسمنتية لمنع عبور الآليات غير المرخص لها بالدخول”

وأشار جونسون إلى أنه لا علم لنا بتهديد محدد ومؤكد يهدد حفل تنصيب ترامب، مؤكدا أن السلطات الأمريكية كثفت الإجراءات الأمنية.

وأوضح أنه “يتوقع أن يشارك ما بين 700 و900 ألف شخص في الحفل الذي سيجري في واشنطن، بما في ذلك 99 مجموعة احتجاجية مختلفة”، لافتا إلى أنه سيتم نشر نحو 28 ألف عنصر أمني.

