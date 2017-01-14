وزير الخارجية الفنزويلي يدين تمديد العقوبات الأمريكية ضد بلادهالسبت، 14 يناير 2017 10:14 ص
أكد وزير الخارجية الفنزويلي، دلسي رودريجيز، أن بلاده تدين بشدة الولايات المتحدة الأمريكية لتمديد عقوباتها ضد البلاد لمدة سنة.
وكتب الوزير الفنزويلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت حسب ما نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية إن “هذا العدوان يظهر من جديد من قبل الرئيس باراك أوباما، ويمثل جزءا من ميراث كراهيته، وانتهاك القوانين الدولية”.
كان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قرر تمديد فترة العقوبات المفروضة ضد فنزويلا لعام واحد، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان والفساد بشكل عام.
يذكر أن العقوبات الأمريكية كان من المفروض أن تنتهي في 8 مارس القادم.
وقد اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بمحاولة الإطاحة بحكومته والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وذلك في سياق تعليقه على قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الفنزويليين رفيعي المستوى بسبب “ممارستهم انتهاكات لحقوق الإنسان ومطاردة المعارضين السياسيين”.
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