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دمياط تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة
أمطار غزيرة فى العريش و شمال سيناء

دمياط تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة

السبت، 14 يناير 2017 10:19 ص
متابعات

تعرضت محافظة دمياط منذ الأمس وحتى صباح اليوم لأمطار غزيرة شملت كافة أنحاء المحافظة مما تسببت فى شل حركة الصيد فى كل من بحيرة المنزلة والبحر المتوسط ، وشل حركة الأسواق والمواصلات الداخلية والخارجية.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارىء القصوى فى كافة المرافق الخدمية كما أسرعت سيارات شفط المياه إلى الشوارع الرئيسة والميادين لشفط مياه الأمطار المتراكمة لتيسير حركة المرور ، وتم تكثيف الدوريات المرورية على كافة الطرق السريعة والدولية ومداخل المدن لتجنب وقوع حوادث.

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